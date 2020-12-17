Sol Hareket: Ya federal çözüm, ya toplumsal yok oluş!

Sol Hareket, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, BM Özel Temsilcisi Janer Holl Lute ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamaları kabul edilmez olarak niteleyerek eleştirdi.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, “Kıbrıslı Türk toplumu ya federal bir çözüm ya da toplumsal yok oluş ikilemi ile karşı karşıyadır” dedi.

Korkmazhan, federal çözümün alternatifinin, iki devletli bir çözüm olmadığını, mevcut statükonun daha da çürüyerek ve Kıbrıslı Türkleri yok ederek varlığını sürdürmesi anlamına geleceğini savundu.

Abdullah Korkmazhan, siyasi ve ekonomik kriz içerisinde bulunan Türkiye’deki rejimin, ilhak politikasını gündeme getirerek, Kıbrıs sorununu iç politika malzemesi olarak kullanma arayışı içerisinde bulunduğunu ileri sürdü.

Barış, demokrasi ve çözüm güçlerinin bir araya gelerek ilhak tehlikesine karşı mücadeleye koyulmasının şart olduğuna dikkat çeken Korkmazhan, “gün partisel ya da kişisel hesap günü değil, gün irade ve yurt savunması günüdür” dedi.

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17/12/2020 12:47