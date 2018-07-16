Sol Hareket Yaz Kampı Düzenledi

“Geleceği Birlikte Tasarlayalım” teması ile gerçekleşen kampta, çeşitli konularda atölye çalışmaları, seminerler ve toplantılar gerçekleşirken, olta ile balık avlama, satranç, tavla, futbol gibi sosyal ve sportif aktiviteler de düzenlendi.



Sol Hareket’ten yapılan açıklamada, Sol Hareket kamplarının yaz ve kış olmak üzere önümüzdeki dönemde yılda en az iki kez organize edilmeye devam edileceği kaydedildi.