Sol Hareket’ten Bahçeli’ye eleştiri

Sol Hareket, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik açıklamalarını eleştirdi.

Orhan Erönen, konuyla ilgili açıklamasında, “Faşist ve fetihçi politikalarınız asla başarıya ulaşamayacak. Bu tarz söylemler, gerçek kutuplaştırıcının kim olduğunu daha net gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamaları, “çirkin ve düzeysiz” olarak niteleyen Erönen, esas niyetin Kıbrıs’ın kuzeyini ilhak etmek ve tükenmiş rejimlerinin ömrünü uzatmak olduğunu iddia etti, “Saldırı ve tehditle bunu başaracağını sananlar hüsrana uğrayacak” dedi.

Birleşik Federal Kıbrıs için kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini de kaydeden Erönen, “Kıbrıslı Türklerin iradesine, bu iradenin temsilcilerine ve demokratik, çağdaş, laik, özgürlükçü ve barışçıl yaşam biçimine saygı göstermek zorundadır… Size asla biat etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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27/04/2021 17:26