Sol Hareket’ten kınama

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01/02/2024

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Sol Hareket’ten kınama

 Sol Hareket, “Karma Evlilik Sorunu Çözümü Hareketi Kurucusu Sude Doğan’a, sosyal medya platformları üzerinden linç kampanyası başlatıldığını” belirterek, bunu kınadı.

Sol Hareket Gençlik Sekreteri Raif Kanlıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Doğan’ın, 8 ay önceki röportajının kırpılarak, hedef gösterilmesine neden olduğunu ifade etti.

“Eski faşist ideallerin yeniden ortaya çıkarıldığı zamanlardayız ve hiçbirimizin bu şekilde yıkık bir distopya içerisinde yaşamasına izin veremeyiz” diyen Kanlıoğlu, ifade özgürlüğünün baskı altına alınmasının, barış ve demokrasi kültürü ile asla bağdaşmadığını kaydetti.

Kanlıoğlu açıklamasında, “Bu topraklarda yaşayan gençler olarak özgürlüğümüzün bedelini biliyoruz ve bir baskıdan diğerine mücadelemiz sürmeye devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

01/02/2024 10:45
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TAGS: Sol Hareket, kınama
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