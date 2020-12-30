Solar Orbiter 'Yakıcı Gezegen'in yakınından ilk geçişini yaptı

NASA ve ESA'nın ortaklığında çalışmalarını yürüten Solar Orbiter 'Yakıcı Gezegen' olarak da anılan Venüs'ün yanından ilk geçişini yaptı

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30/12/2020

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Solar Orbiter 'Yakıcı Gezegen'in yakınından ilk geçişini yaptı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ortak projesi olan Solar Orbiter Venüs'ün yanından ilk "yakın" geçişini tamamladı.

Spacecom'da yer alan habere göre, Solar Orbiter 'Yakıcı Gezegen' olarak da anılan Venüs'ün yanından ilk geçişini 27 Aralık'ta gerçekleştirdi.

Söz konusu geçiş Solar Orbiter'ın 'Yakıcı Gezegen'in yanından ilk geçişi olarak tarihe geçti.

Yapılan açıklamaya göre, Solar Orbiter, Venüs'ün Güneş rüzgarları ile etkileşimi hakkında bilgi sunabilecek olan manyetometre, parçacık, plazma ve radyo verilerini toplamış durumda.

30/12/2020 11:45
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TAGS: Solar Orbiter, ’Yakıcı Gezege nasa, bilim, teknoloji
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