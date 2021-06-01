Solar sistem şirketleri: Başvurular durduruldu, vatandaş ve şirketler mağdur

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Yenilenebilir Enerji Kurulu tarafından 9 Nisan 2021 tarihinde alınan karar sonucunda solar sistemlere ait başvuruların durdurulmasıyla ilgili bazı solar sistem kurulumu yapan şirketler basın bildirisi yayınladı.

Bildiride, sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 50 şirketin ve vatandaşın çektiği sıkıntılara dikkat çekildi.

Yazılı açıklamada “Başvuruların, yeni tüzük hayata geçene kadar, eski tüzüğe göre kabul edilmesini sağlanmasını ivedi bir şekilde talep ediyoruz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

100’lerce müşterinin, 8 haftadır başvuru yapılamadığı için elektrik parası ödemeye devam etmesi,

Müşterilerden alınan kaporaların iadesi,

Satışın gerçekleştiği düşünüldüğü için, tedarikçilere geçilen siparişler ve bu siparişlerin ödemeleri,

İş olmadığı halde, çalışanların maaşlarının, sigortalarının, ihtiyat sandık ödemelerinin yapılması ve vergilerin ödenmesi,

Elde kalan ürünlerin stok maliyetleri,

Haftalardır bu belirsizlikten dolayı solar sistem ile ilgili ne Kıb-Tek tarafından ne de Ekonomi ve Enerji Bakanlığından hiçbir geri dönüş alınamamasından dolayı yaşanan belirsizlik.

Yeni tüzük hazırlanmadan, eski tüzüğün kaldırılması ve bu denli büyük bir sektörün bir anda durdurulması kesinlikle anlaşılamaz.

Tüm randevu taleplerimizi geri çeviren ve/veya herhangi bir aksiyon almayan herkese buradan sesleniyoruz.

Hem pandemi ile savaşırken, hem dövizin korkunç yükselmesine göğüs gererken, yönetimdekilerin bu şekilde büyük bir sektöre yaşattığı zararı ve bizleri iflasa sürüklemelerini kınıyoruz.

Her fırsatta, Yenilenebilir, Yeşil Enerjinin desteklenmesini söyleyen yöneticiler malesef, söylediklerinin tam tersini yapmaktadırlar.

Başvuruların, yeni tüzük hayata geçene kadar, eski tüzüğe göre kabul edilmesini sağlanmasını ivedi bir şekilde talep ediyoruz.

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01/06/2021 09:34