“Solda işbirliğine TDP’nin Bakışı Çalıştayı” düzenlendi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “Solda İşbirliğine TDP’nin Bakışı Çalıştayı” düzenledi.

TDP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi, ilçe ve bucak örgütlerinin katılımıyla Merkez Lefkoşa’da yer alan çalıştay, TDP Genel Sekreteri Mine Atlı’nın konuşmasıyla başladı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Çalıştayda, çalışma grupları, “Solda işbirliğinin avantajları, fırsatları-solun durumu ile ilgili SWOT çalışması”, “Neden solda işbirliği”, “Solda işbirliği ile ilgili olası kaygı ve engeller”, “Solda işbirliği modelleri” konularını ele alıp, değerlendirme yapacak.

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19/02/2022 13:30