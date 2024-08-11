Solfrid Eila'dan olimpiyat rekoru
11/08/2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda halterde final müsabakaları gerçekleştirildi.
South Paris Arena'daki mücadelelerde Norveçli Solfrid Eila Amena Koanda, koparmada 121 kilo kaldırırken, silkmede 154 kiloyla olimpiyat rekoru kırdı.
Norveçli sporcu toplamda 275 kiloyla yeni bir olimpiyat rekoruna daha imza atarak altın madalya kazandı.
Mısırlı Ahmed Sara, toplamda 268 kiloyla gümüş, Ekvadorlu Neisi Patricia Dajomes Barrera ise 267 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.
11/08/2024 10:26