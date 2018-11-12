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Solo Türk 15 Kasım’da Girne’de Gösteri Yapacak

GİRNE KAYMAKAMLIĞI: “DRONE UÇUŞLARI, DENİZ VE DAĞ PARAŞÜTÜ AKTİVİTELERİ DURDURULMALI”

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12/11/2018

Solo Türk 15 Kasım’da Girne’de Gösteri Yapacak

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı gösteri ekibi Solo Türk, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Girne’de gösteri ve deneme uçuşları yapacak.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş yazılı açıklamasında, Solo Türk’ün 14 Kasım Çarşamba saat 14.30, 15 Kasım Perşembe 15.30 ve 16 Kasım 12.00-14.00 saatleri arasında uçuş yapacağından, bu saatlerde drone uçuşları ile deniz ve dağ paraşütü ve benzeri tehlike arz edecek aktivitelerin durdurulması gerektiğini bildirdi.

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TAGS: Solo Türk, 15 kasım
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