Solo Türk büyüledi…

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15/11/2024

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Solo Türk büyüledi…

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde KKTC’de uçuş ve gösteri yapan Solo Türk, bugün öğleden sonra Girne kordon boyunda yaptığı gösteriyle yine binlerce kişiyi büyüledi.

Solo Türk’ü izlemek için binlerce vatandaş Girne’ye akın etti, kentin sokakları insan seline döndü, trafik kilitlendi.

Solo Türk’ü, sadece karada değil, denizde de onlarca teknede yerli, yabancı birçok kişi izledi. Tekne ve yatlar Solo Türk gösterisinin yoğunlaştığı kordon boyu yanına demir atarak gösteriyi izledi. Gösteri alkışlar ve tezahüratlarla sona erdi.

15/11/2024 16:52
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TAGS: Solo Türk, haber, kktc
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