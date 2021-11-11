Solo Türk ekibi pazartesi gösteri yapacak

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nın 38’inci kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı Solo Türk gösteri ekibi gösteri uçuşu yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelecek.

Enformasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Solo Türk gösteri ekibi pazartesi günü saat 10.00’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Tören Alanı’nda resmi tören geçişi esnasında gösteri uçuşu yapacak.

Aynı günün devamında Solo Türk gösteri ekibi saat 15.30’da Girne Atatürk Meydanı’ndan izlenebilecek bir gösteri düzenleyecek.

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11/11/2021 18:25