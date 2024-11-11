SOLOTÜRK, KKTC'deki Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacak

ads ads ads
11/11/2024

ads
SOLOTÜRK, KKTC'deki Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacak

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Girne semalarında gösteri uçuşu yapacak.

​​​​​​​SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Atatürk Anıtı çevresinde yapılacak gösteri uçuşu öncesinde yarın yerel saatle 13.00'te "çevre tanıma uçuşu", çarşamba saat 15.30'te ise prova uçuşu gerçekleştirilecek.

SOLOTÜRK, 15 Kasım Cuma saat 15.30'da ise gösteri uçuşu yapacak.

11/11/2024 12:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: SOLOTÜRK, KKTC, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.