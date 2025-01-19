Solskjaer: Kazanmak için buradayım

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için imza töreni düzenledi. Norveçli isim, "Taraftarın ne istediğini biliyorum. Bunun için her gün çalışacağız. Beşiktaş zaferleri hak eden bir takım. Ben sadece kazanmak için buradayım" dedi.

Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenlendi. 51 yaşındaki isim, 1.5+1 yıllık sözleşmeye imza attı ve soruları yanıtladı.

Başkan Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'in yarım sezon için 1.2 milyon euro, gelecek sezon için ise 2.4 milyon euro maaş alacağını açıkladı.

İmza töreni, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamalarıyla başladı. Adalı'nın sözleri şöyle:

"Birçok önemli teknik adamla görüştük ve hocamızda karar kıldık. Büyük takım oyununu ve baskısını yaşamış hocamıza takımı teslim ediyoruz. Transferler konusunda da hem fikiriz."

"Ole 'Biz bu işi beraber yaparız' dedi"

"Birkaç ciddi hoca ile görüştük. Ole Gunnar Solskjaer ile görüştüğümüzde onu dinledik, neler yapabileceğini anlattı. İçinde olduğumuz duruma rağmen isteklerimizi aktardım. Diğer hocalara da her şeyi açık açık anlattık. Cesareti beni etkiledi ve bu yüzden onunla devam etmek istedim. Diğer hocalarla görüştükten sonra çekimser kaldılar. Ole ise cesaretle 'Biz bu işi beraber yaparız' sözü bu anlaşmada en büyük etken."

"Özel madde yok, 1+5 yıllık anlaşma ve +1 yıllık opsiyon yaptık. 6 aylık sözleşmenin mantıklı bir yanı yoktu. Mayıs'ta seçim var ama hepimiz için hayırlısı olacak."

"Beşiktaş taraftarı mutsuz geçen 2-3 yıldan sonra sabır ve süre kelimelerini duymak istemiyor. Ama bazı aşamaları geçirmemiz gerekiyor. Adım adım yükseleceğiz. Bu süreç, Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey götürmez."

"Yapılanma için süre istedik. Bu duruma uygun bir teknik adam için görüşmeler yaptık, Ole Gunnar Solskjaer'de karar kıldık. Büyük takım oyunu ve baskını yaşadığı için hocamızla anlaştık. Hocamızla birçok konuda anlaştık. MANU'dan ayrıldıktan sonra 'Heyecan duyacağım proje ile döneceğim' demişti. Bu proje iki tarafı da heyecanlandırmaktadır."

Adanlı'dan transfer yanıtı...

"Transfer için geniş toplantı yapacağız. Bölgeler zaten büyük oranda belirlendi. Scout ekibi de toplantıya katılacak. En azından kış sezonundaki transferlere yön vereceğiz. Hocanın, bizim ve scout ekibinin çalışmaları var. Hepsini bir araya getireceğiz ve karar vereceğiz."

"Beşiktaş'ta belirsizlik dönemi bitti"

"Bu 1,5 senede hedef küçültmeyeceğiz. Önümüzdeki sene için kazanan takım oluşturacağız. Kendisine çok önemli isimler yardımcılık yapacak. Hedeflerimiz tam tamına uyuyor. Hocamız takımın durumu ve yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi. Mevcut takımı ne ben, ne de hocamız kurdu. Buna rağmen takımı en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Nasıl takım istediğimizi anlattık. Hücum futbolu oynayan Beşiktaş'ı, taraftarın nasıl bağrına bastığını anlattık. Beşiktaş'ta belirsizlik dönemi bitti. Bu durumun oyuncularımızda da olumlu etki yapacak, onların da kendini toparlayacağını düşünüyoruz."

"Herkesi umutlarını tazelemeye ve bu birlikteliğe davet ediyorum. Saha içi ve dışında, takımımız son ana kadar desteklemelerini istiyorum. Oyuncularımız hata da yapacak ama bizim en büyük gücümüz taraftar. Her durumda takıma destek olalım. Hocamız ve teknik ekibe hayırlı olmasını diliyorum."

"Hocamız; 6 aylık süre için 1.2 milyon euro, gelecek sene 1 yıllık süre için ise 2.4 milyon euro maaş alacak."

Norveçli Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları ise şöyle:

"Başkanımızla harika görüşmeler yaptık. Kalben buluştuk. Bu takımda kuracağımız bağlar çok önemli. Burada yeni bir temel oluşturacağız. Bu benim de çok fazla istediğim bir şeydi. Başkanımız, benim ve teknik heyetin kalbine dokunmuştur. UEFA'da çalışırken maçları ve Beşiktaş'ı takip ettim. Böyle bir kulüpte bulunduğum için gurur duyuyorum."

"Taraftarın ne istediğini biliyorum. Bunun için her gün çalışacağız. Ben sadece kazanmak için buradayım. Kazanma alışkanlığı olan oyuncularımız var. Beşiktaş zaferleri hak eden bir takım. Ben oyunculuğum ve teknik adamlığımda hep bunu hedefledim ve bu yüzden buraya geldim."

"Gerçekçi olacağız, sabırlı olacağız ve doğru adımları atacağız. Yanlış kararlar verecek, yanlış transferler yapacak zamanımız yok. Sonrasında da doğru sonuçlar gelecektir."

"Şu ana kadar herkes beni çok sıcak karşıladı. İstanbul'da ilk günlerim harika geçti. Şimdi işe başlayacağız. Aslında yanlış söyledim, daha önce çok fazla Beşiktaş için çalıştım ve raporlar çıkardım. Şimdi resmi olarak çalışmalara başlayacağım."

"Benim kızım 3 Mart 2003 doğumlu. Beşiktaş da 1903 doğumlu. Arada tam 100 yıl var. Bence bu bir işaret."

"Karşılıklı olarak mutluysak devam edilebilir. 18 aylık süre boyunca her gün gelişmeye çalışacağız. Bir şey uğruna antrenman yapacağız. Takımımızla birliktelik sağlarsak daha çok başarılı olabiliriz."

"Biz Norveçliler çok çalışan ve asla pes etmeyen insanlarız. Beşiktaş'ın da böyle bir takım olduğunu biliyorum. Beşiktaş, sadece bir futbol takımı değil, komple bir spor kulübü."

"Ben iyi insanlara, çok çalışan insanlara inanırım. Yetenek de bir ihtiyaç, çok çalışmak yetmez."

"Yanlış kararlar verecek ve yanlış transfer yapacak zamanımız yok. Herkes beni çok sıcak karşıladı ama işe başlıyoruz keyif alacağız. Aslında yanlış söyledim daha önce çok maçlar izledim, raporlar çıkardım. Şimdi resmi olarak çalışacağız."

"Pas yaparak vakit kaybetmem, hızlı hücumla atağa geçmeyi severim"

"Futbol bir denge işi. Fırsatlar yaratmak istiyoruz. Defansta agresif olmalıyız. Felsefem hücum üzerine kurulu. Sadece pas yapmak için pas yaptırmam. Direkt hızlıca hücum oynayıp, atağa geçmeyi severim. Takımda iyi oyuncular var. Topu kazandığımızda hızlı atağa geçtiğimiz anlar Samsunspor maçında oldu. Bu güzel bir şey ama adım adım bir şeyleri değiştireceğiz. Uygun ve doğru transferleri yapmak istiyoruz. Yanlış transferleri yapacak paramız ve zamanımız yok. Kulübün birkaç yılı zor geçti. Ben de oyuncuydum, oyuncular hedef ister. Oyuncular kendini böyle daha iyi hisseder. Takım, birçok hoca ile çalıştı. Oyuncuların bu durum karşısında yüzü düşebilir. Artık ileriye bakma vakti, iyi bir oyuncu grubumuz var."

"Transfer kararı alırken, tüm departmanlar olarak karar vereceğiz. Sadece benim ve başkanın kararıyla transfer olmayacak."

"Erling Moe'ye projeyi anlattım, göreve hazır"

"Yardımcım Erling Moe ve ben, Molde'de uzun süre görev yaptık. İyi arkadaşız, 6 sene Molde'de teknik direktörlük yaptı. O da meydan okumaya hazırdı. Biz birbirimizi iyi duruma getirdik. Kendisine projeyi anlattım. Benim Manchester United'da, onun Molde'de doğru yaptığı işleri yapabileceğimizi söyledim. O da kabul etti. Bu göreve hazır."

"Daha önce görüştük ama bu kez bakan ve yönetimin projesi doğru şeyler hissetmemi sağladı. Kalp atışınızın yükseldiğini hissetmeniz lazım. Başka teklifler de aldım. Norveç'te iyi bir hayatım vardı. Norveç'ten çıktığıma değecek bir teklif olmalıydı. İstanbul'da yaşamak, böylesi büyük bir kulübün projesine dahil olmaya hayır diyemezdim. Ölmeden önce bunu kabul etmediğim için çok pişman olurdum"

"Hücumcu, genç ve mücadele eden oyuncular..."

"Başkan aslında bu konuyu açıkladı. Yeni bir inşa yapacağız. Yapıyı oluşturacağız. Daha önceki süreç kaotik geçti, daha stabil bir yapı olmalı. Hücumcu, genç ve mücadele eden oyunculara ve oyuna ihtiyacımız var. Kulübün değerlerini tekrar bir araya getirmeliyiz. Kenetlenmeliyiz. Biliyorum bunlar daha önce söylendi. Ancak ben kendime ve bana inan insanlara inanıyorum. Doğru sebeplerden dolayı buradayım. Futbolu çok severek başladım ve harika kariyerim oldu. Futbolu seven insanlara yardımcı olmak istiyorum. Cevapları da daha kısa tutmam gerektiğini öğreneceğim ama tutkulu olduğunuz zamanlarda bunu yapamıyorsunuz. Yine de bunun için çalışacağım."

"Beşiktaş'ın projesi ManU'nun projesine benziyor"

"Manchester United projesine benzer bir iş. Adım adım yükseldik. Kazanmak istiyoruz ama gerçekçi de olmak istiyoruz. Çok teklife 'Hayır' dedim. Beşiktaş'ın projesi, Manchester United'ın projesine benziyor. Kötü gidişatı dindirmemiz lazım."

"Samsun'a karşı kazanmayı hak ettik"

"Futbolcularımıza gelişmeyi öğretmek istiyorum. Benimle olmalarını, iyi tarafta olmalarını ve takım arkadaşlarına yardım etmelerini istiyorum. Samsunspor maçını izledik ve analiz ettik. Gelişmemiz gereken şeyler var. Samsunspor iyi takım ama maçı kazanmayı hak ettik. Semih Kılıçsoy'un son dakika pozisyonu çok şanssızdı. Üzerine çalışacağız ve gelişerek devam edeceğiz."

SORU: Türkiye'de yabancı teknik adamlar 20 yıldır şampiyon olamadı. Jose Mourinho 'Burası toksik bir lig' dedi ve saha dışında da mücadele var. Bu mücadeleye hazır mısınız?

"Hazırım. Değişimler yapmamız gerekiyor. İyi futbol ve doğru şeyleri yaparsak, skor da gelecektir. Diğer şeylere bakmıyorum. Yeterince iyi şey yaparsanız, kazanırsınız. Kontrol edebileceğim şeylere odaklanmayı tercih ederim. Son şampiyon Zico, biliyorum. Çok sevdiğim bir futbolcuydu. Bir şey için söz vermiyorum, zamanla bir şeyler değişecektir. En iyisini yapmak için buradayım."

"Gelirken Jose Mourinho ile konuşmadım. Harika bir hoca. Kendisiyle tekrardan görüşmeyi bekliyorum. Ona çok saygı duyuyorum."

SORU: Bu takım seneye şampiyon olabilir mi? Mustafa Hekimoğlu'ndan yeni bir Erling Haaland çıkarabilir mi?

"Gerçekçi baklam gerekiyor. Geçen sezon 46, bu sezon 20 puanlık fark var. Gelişime odaklanmalıyız, sonrasında nereye kadar gidebileceğimize bakmalıyız. Performans odaklı bakmamız lazım. Ciro Immobile 35 yaşında ama hala öğrenebileceği şeyler var. Santrforlara yardımcı olacağım. Haaland ile kıyas haksızlık olur, kendisi dünyanın en iyilerinden. Semih Kılıçsoy ile bu sabah konuştuk. Hepsine yardımcı olacağım. Haaland kafa toplarında iyi değildi ama artık iyi bir durumda."

SORU: Türkiye'ye gelen teknik adamların stres ve kaostan saçları beyazlıyor. Bu baskıya hazır mısınız?

"Benim saçlarım zaten beyaz, sıkıntı yok (Gülerek). Manchester United'da toplamda 18 sene bulundum. Baskılar her zaman olacak. Problem yok."

"Ne istediğinizi biliyorum"

"Kartallar gibi uçmak için gece ve gündüz çalışacağız. Sevgili taraftarlar; hayal kırıklıklarınızı, ne istediğinizi biliyorum. Bu yolda omuz omuza birlikte yürüyelim."