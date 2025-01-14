Solyalı: Cumhurbaşkanlığı'nın sessizliği kabul edilemez

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “Karma Evlilikler ve İnsan Hakları ile Cumhurbaşkanının Sorumluluğu” konulu güncel konuşma istemiyle söz aldı.

Karma evlilikten doğan çocukların mağduriyetinden söz eden Solyalı, hukuğun onlara bahşettiği “Kıbrıs Cumhuriyeti” yurttaşlığı hakkının siyaseten rehin tutulduğunu ifade etti ve Rum yönetimini eleştirdi. Solyalı, konunun Cumhurbaşkanlığı’nda da gündem olması gerektiğini ve Cumhurbaşkanlığı tarafından takibinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili Güney Kıbrıs’ta mahkemenin yeni bir karar ürettiğini belirten Solyalı, kararın vatandaşlık hakkıyla ilgili olmadığını, idarenin makul sürede yanıt vermesi ile ilgili olduğunu söyledi.

Güney’de vatandaşlığın soy kriteri üzerinden verildiğini belirten Solyalı, anne veya baba “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı ise çocuğun da vatandaş olduğunu kaydetti, "Cumhurbaşkanlığı makamının konuyla ilgili sessiz kalmasının kabul edilebilir olmadığını" ifade etti.