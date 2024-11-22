Solyalı: Ekonomi Bakanlığı bütçesi, Din İşleri Dairesi’ninkinin yarısı kadar

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 403 milyon 467 bin TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 2025 bütçesini görüşüyor.

CTP milletvekili Ürün Solyalı, “Ekonomi Bakanlığı’nın bütçesi Din İşleri Dairesi’nin bütçesinin yarısı kadardır… Ekonomi Allah’a havale” ifadelerini kullandı.

Ürün Solyalı, yayımlanan raporlara işret ederek, önümüzdeki yılların istikrarsızlık ve ağır türbülanslara geçeceğini söyledi.

Türkiye’ye ihracatta düşüş, Türkiye’den ithalatta yükseliş olduğunu belirten Solyalı, “Üretimden koptuğumuzu gösteren bir tabloyla karşı karşıyayız” dedi.

Mala, paraya dair suçların bu dönemde arttığını da kaydeden Solyalı, Organize Sanayi Bölgeleri ilgili imzalanan protokolü Meclis’e gelip gelmeyeceğini sordu.