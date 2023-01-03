Solyalı: Kapılardaki geçişler artırılmalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı da konuşmasında, bütçenin öngörülü şekilde hazırlanması gerektiğini belirtti.

Hükümet programındaki kitapçığın iyi vaadlerle yazıldığını dile getiren Solyalı, bütçe görüşmelerinde “ben ne yapabilirim” konuşmalarının yapıldığını dile getirerek, trafik güvenliği hakkında o koltukta oturmanın önemi olup olmadığını sordu.

Hükümet programı yazılırken gerçekçi olunması gerektiğini dile getiren Solyalı, yerinde tespit yapılıp bütçe kalemlerinde “ağlamak” yerine öneri yapılması gerektiğini söyledi.

Trafiğin hayatın içinden bir konu olduğuna dikkat çeken Solyalı, insan hayatına dokunan siyaset yapılması gerektiğini kaydetti.

Solyalı, buranın "ağlama noktası" haline getirilmesini kabul etmediklerini söyledi.

Ercan havaalanı ve deniz yoluyla ülkeye KKTC ve TC uyruklular hariç 257 bin turist geldiğini dile getiren Solyalı, kapılardan Güney’den ülkeye gelen 2 milyon 373 bin kişinin olduğuna dikkat çekerek, sınır kapılarının daha da açılması gerektiğini belirtti.

Gelirlerin artırılması ve ekonomik döngünün dağlanması konusunda girişimlerin yapılması gerektiğine dikkat çeken Solyalı, kapılardaki geçişlerin artırılması gerektiğini kaydetti.

Uçak fiyatlarına da değinen Solyalı, vatandaşların Güney’in havayolunu kullanmasındaki "haklılığını" dile getirdi.

Ercan’ın doğrudan uçuşlara, Mağusa limanının da doğrudan ticarete açılması konusunda baskı yapılması gerektiğini dile getiren Solyalı, bunların yapılması halinde çok ciddi gelirlerin elde edilebileceğini kaydetti.

“Jet raporu” diye nitelenen bir rapor olduğunu dile getiren Solyalı, havalimanındaki girişlerden dolayı Polis Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı rapordan herhangi bir yanıt alınmadığını söyledi.

Ercan havalimanında o gün çalışanlar hakkında ceza davası açıldığını dile getiren Solyalı, bu konuda da gerekli bilginin aktarılmasını istedi.

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03/01/2023 14:49