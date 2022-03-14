Solyalı: Özgürgün açıklamalarına açıklık getirmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı “Kamu Yönetiminde ve Siyasi Partilerle Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” başlıklı güncel bir konuşma yaptı.

Solyalı, demokratik sistemlerin en önemli özelliklerinden birinin de şeffaf ve hesap verebilir yöneticiler ve siyasi partiler olduğunu; siyasi partilerin ülke gündeminden ayrılamayacağını belirtti

Konuşmasında, hukuk devleti, şeffaflık ve hesap verebilirlik başlıkları üzerinde yoğunlaşacağını ifade eden Solyalı, son bakan değişimiyle ilgili eleştirilerde bulundu ve kamusal alanı teşkil eden bir meselenin bir partinin iç meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini, konuyu Başbakan’ın bu şekilde açıklamasının bir bahane olduğunu söyledi.

Hükümet ve başbakanla ilgili olarak hukuki tanımı “vesayet altındaki kişiler” olan “mahcur” kelimesini kullanan Solyalı, Başbakan’ın Bakanlar Kurulu’nu Cumhurbaşkanı’ndan önce TC Elçiliği'ne sunduğu iddiasında bulundu. Solyalı bunun kendi kendini yönetme yetisinde olmadığını ileri sürdüğü hükümetin Bakanlar Kurulu’nu vasisine sunması olarak değerlendirdi.

Bu müdahalenin nedeninin hem milletvekilleri hem de toplumla paylaşılması gerektiğini söyleyen Solyalı, var olduğunu iddia ettiği, vesayet ve mahcur ilişkisi konusunda da hesap verilmesini istedi.

Eski başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün geçtiğimiz hafta bir televizyon programında yaptığı, hesabında bulunan 16 milyon lira tutarındaki paranın UBP’ye bağış olarak verilen, partinin parası olduğu yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Solyalı, şeffaflık adına bu konuya açıklık getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Partilere yapılan bağışların miktarıyla ilgili olarak yasada bir kısıtlama bulunduğunu kaydeden Solyalı, bunun parti içi bir mesele değil anayasa mahkemesi huzurunda açıklık getirilmesi gereken bir konu olduğunu, ayrıca parayı aktaran kişilerle de ne tür bir ilişki içinde olunduğunun açıklanması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de yapılan bazı açıklamalarda Falyalı için “UBP’nin finansörü” dendiğini iddia ederek bu konuda da izahat istedi.

Kıb-Tek’le ilgili olarak da konuşan Solyalı, Kıb-Tek’le ilgili olarak Ombudsman tarafından da ortaya konan, kurumun zarar ettirildiği, ihalesiz akaryakıt alındığı, kirli akaryakıt gibi hususlar konusunda ilgili bakan ve kurum yöneticilerinden hesap sorulmasını istedi; bu konuda hükümet yetkililerinin ne tür adımlar atmayı planladıklarını sordu.

Bu habere tepkiniz:



14/03/2022 19:52