Solyalı: Toplumun, mahkemelerin bağımsızlığını etkileyecek her adımın karşısında duracağız

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis konuşmasında, Ombudsman kurumunda hukukçu bulunmamasını eleştirerek konuşmasına başladı.

Mahkemelerin önemine işaret eden Solyalı, toplumun, mahkemelerin bağımsızlığını etkileyecek her adımın karşısında duracağını belirtti.

Mahkemelerin yükünün ağır olduğunu dile getiren Solyalı, her yıl mahkemelerin yükünün arttığını, bu yükün hafifletilmesi gerektiğini kaydetti. Solyalı, 2021 yılında Yüksek İdare Mahkemesi’nin oturum yaptığı davalarda, 530 sayısının görüldüğünü, bunun yüksek bir başvuru sayısı olduğunu, bakanlıklar ve Bakanlar Kurulu kararlarına yönelik bu davaların hükümet tarafından ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ceza davalarının, uyuşturucu ile ilgili davaların arttığını vurgulayan Solyalı, ekonomi ile bağlantılı olan müstahdem tarafından sirkat, hırsızlık, resmi evrakta sahteciliğin, kamu görevlisi tarafından sirkat rüşvet görevi kötüye kullanma suçlarında artış yaşandığını söyledi.

Solyalı, bu artışların, denetim noktasında hızlı ve ciddi adımlar atılması gerektiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Hükümetin halkın kredi almasına yönelik bir vizyonu olduğunu savunan Solyalı, geri ödemelerde yaşanacak zorluğun mahkemelerin yükünü artıracağını ileri sürdü.

Solyalı, sonuçlanan ceza davaları rakamlarına değinerek, rakamın yüksek olduğunu, genç suçlu sayısının da arttığını söyledi.

Avukatlık mesleğini avukatların yapması ve bunun denetlenmesi gerektiğini belirten Solyalı, buna yönelik yasanın meclisten geçmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Ceza Mahkemesi, teminat, tutuklu yargılanma, Ceza Usul Yasası, avukatın tutuklanan müvekkiliyle görüşmesi konularında yaşanan sorunlara değinen Solyalı, polis nezaretlerinde koşulların kötü olduğunu söyledi.

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04/01/2023 13:49