Solyalı: Ülkedeki suçların nitelikleri çok değişti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “Alım Güçsüzlüğü” konulu konuşmasında, zamlar nedeniyle asgari ücrete yapılan artışın ve verilen hayat pahalılığının eridiğini vurguladı. Solyalı, hane halkı giderlerine ilişkin bazı verileri de paylaştı.

Yüzde 48 oranında hayat pahalılığı verileceğini çok önceden açıklayarak zamlara neden olduğu için eleştirdiği Maliye Bakanına “acemilik" suçlaması yapan Solyalı, halkın alım gücünün korunması için bir de paket açıklanması gerektiğini belirtti.

Hayat pahalılığı ve asgari ücret artışının heyecanının en fazla bir ay süreceğini savunan Solyalı, “Paket halinde açıklanmayan bir artış ancak bir ay süreyle insanları rahatlatabilir” diye konuştu.

Solyalı, gelir adaletsizliğine de değinerek, “Bununla ilgili çalışmaların çoktan başlamış olması gerekirdi” dedi.

Ekonomi Bakanını “ekonomiden sorumsuz bakan” diye niteleyen Solyalı, dolarla ilgili yılsonu tahminlerinin 40 TL olduğunu aktararak, alım gücünü koruyacak ve maaş artışlarının erimemesini sağlayacak tedbirlerin neden alınmadığını sordu.

Başbakan Üstel’in “2024 daha güzel olacak” lafını hatırlatarak bunun nasıl olacağını soran Solyalı, "İlk Evim Paketi"ne de değinerek, bu paketle ev alacak kişilerin 30-40 bin TL arasında aylık kredi ödenmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomi Bakanının sanayi arsalarıyla ilgili açıklaması konusunda da bilgi isteyen Solyalı, ülkedeki güvenlik sorununa da değindi ve son yıllarda kaç kişiye silah izni verildiğini sordu. Güvenlik sorununun herkesi tedirgin ettiğini belirten Solyalı, ülkedeki suçların niteliklerinin de çok değiştiğini söyledi.

Solyalı konuşmasının sonunda Türkiye’ye alınmayan Kıbrıslı Türklerle ilgili bir komite kurulmasını talep ettiklerini ancak reddedildiğini anımsatarak, hükümeti bu konuda da açıklama yapmaya çağırdı