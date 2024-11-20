Solyalı: Üretim ve istihdam tehlikede

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Sanayi Odası’nın tarihinde ilk kez eylem yapmak zorunda kaldığını vurgulayarak, ülkedeki ekonomik sıkıntıların üreticileri ve tüketicileri zor durumda bıraktığını söyledi. Solyalı, hükümetin üretime yönelik teşvikler ve destekler konusunda yetersiz kaldığını belirtti.

“Sanayi Odası İlk Kez Sokakta”

Sanayi Odası’nın eylem yapmasının ekonomik sorunların boyutunu gözler önüne serdiğini ifade eden Solyalı, şu açıklamayı yaptı:

"Sanayi Odası Başkanı, bu ülkede ilk kez Sanayi Odası’nın sokağa döküldüğünü söyledi. Bıçak kemiğe dayanmış durumda. Üretimden kopan, kepenk kapatma noktasına gelen bir sanayi sektörüyle karşı karşıyayız."

Üretim ve İstihdam Tehlikede

Üretim maliyetlerinin katlanılamaz hale geldiğini belirten Solyalı, devletin üretimi destekleyecek adımları atmamasını eleştirdi:

"Devlet, üreticiye yönelik hiçbir teşvik veya prim desteği sağlamıyor. Asgari ücret arttığında dahi işverenlere maaş desteği gibi bir düzenleme bulunmuyor. Bu da üreticiyi ciddi bir çıkmaza sürüklüyor. Önümüzdeki yıl, hem üreticiler hem tüketiciler için oldukça zor geçecek."

“Enerji Maliyetleri Üreticiyi Çıldırttı”

Solyalı, enerji maliyetlerindeki artışın sanayiciyi büyük bir krizle karşı karşıya bıraktığını vurguladı:

"Bugün sanayicinin kilovat başına ödediği maliyet 8.87 TL’ye ulaştı. Ancak 2011 yılında yürürlüğe giren enerji desteği düzenlemelerinde hiçbir değişiklik yapılmadı. Bugün sanayiciye verilen enerji desteği yüzde birin altına düşmüş durumda, ancak enerji maliyetleri yüzde 2105 artmış. Bu maliyetlerle üretici nasıl işçi çalıştırabilir?"

“Daralan Ekonomi Sosyal Dengesizlikleri Artırıyor”

Üretimde yaşanan daralmanın işsizliği ve sosyal dengesizlikleri artıracağına dikkat çeken Solyalı, suç oranlarındaki artışa işaret etti:

"Ekonomideki daralma, sosyal dengesizlikleri de beraberinde getiriyor. İşsizlik nedeniyle insanlar çaresizlik içinde suça yöneliyor. Örneğin, çalıştıkları iş yerlerinden para çalan gençlerin sayısında ciddi bir artış var. Bu, ekonomik sıkıntıların yarattığı bir tablo ve kabul edilemez bir durum."

“Teşvikler Yeniden Düzenlenmeli”

Solyalı, sanayiciyi ve yerli üretimi desteklemek için teşviklerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi:

"Üç yıldır söylüyoruz, teşvikler büyük yatırımcıdan küçük ve orta ölçekli işletmelere kaydırılmalı. Yerli iş gücü ve yerli üretim desteklenmeli. Ancak şu anki sistemle üreticiyi desteklemek bir yana, üretimden kopmaya zorluyorlar."

Sanayi Odası’nın eylemi, ülkede üretim ve ekonomi politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dair güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Solyalı, hükümeti çözüm odaklı adımlar atmaya davet ederek, teşviklerin ve bütçe planlamalarının öncelikli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.