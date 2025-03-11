Solyalı: Yolsuzluk Algısı KKTC’de Endişe Verici Boyutta

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Mecliste yolsuzluk rakamları algı raporu konusunda konuşma yaptı.

Solyalı, konuşmasında, yolsuzluk algısına yönelik Ömer Gökçekuş ve Serhat Sonan tarafından hazırlanan rapora yer verdi.

Yolsuzluğun toplumsal adaletsizliğin derinleşmesi, kamu imkan ve kaynaklarının heba edilmesine yol açtığını söyleyen Solyalı, rapordan bazı rakamlara değindi.

“Rapor, yarattığınız bozuk düzeni, harabeyi, somut şekilde gözler önüne sunuyor.” diyen Solyalı, raporun devlet kurumlarına güvenin “yerle bir durumda olduğunu” ortaya koyduğunu savundu.

Yolsuzlukla ilgili algıda KKTC’nin 180 ülke arasında 140’ıncı sırada olduğunu söyleyen Solyalı, Güney Kıbrıs’ın 46’ncı, Türkiye’nin de 107’nci sırada yer aldığını belirtti.

Raporun, rüşvet ve yolsuzluğun “çok yaygın olduğuna yönelik bir algı olduğunu” ortaya koyduğunu söyleyen Solyalı, bağımsız denetleme kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi, kamusal reformunun sağlanması gerektiğini kaydetti.