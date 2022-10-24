Solyalı'dan 'Muhaceret affı' açıklaması

“Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nden oybirliğiyle geçip, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na gönderildi.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na komite üyesi CTP milletvekilleri olarak kabul oyu verdiklerini belirterek, muhalefet olarak görevlerini şöyle özetledi:

“Meclis komiteleri bu ülkede yasa yapımının mutfağı ve bizler muhalefet olarak çok ciddi bir tarama süreci sonucunda Komiteye gelen Yasa Tasarısı ve Önerilerinin, hem insan haklarına, AB yasalarına, Anayasaya uygunluklarına hem de topluma fayda sağlayabilecek bir düzeye getirerek belli yasaların formasyonunu çıkartmayı önemsiyoruz. O yüzden kimi zaman çok çetin tartışmalar olur. Bazen bizim söylediklerimiz makul görülüp oraya yerleştirilebiliyor. Ama biz orda hep denetleyici unsur olarak yasa yapımında var olmaya devam edeceğiz”.

Ürün Solyalı, toplum arasında muhaceret affı olarak da bilinen Yasa Değişikliği ile ilgili olarak da “af yasalarının istisnai durumlarda kullanılması zorunluluğunda ve ülkede var olan özel şartların gündeme gelmesi durumunda çıkarılmasını düşünüyoruz” dedi.

Solyalı, "Af gibi yasaların hem kapsamlarının çok geniş bir şekilde ortaya konmaması ama diğer taraftan da elbette insani boyutunun – çünkü bunu çok önemseyerek ele almaya çalıştık –ülke güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde insani boyutunun ele alınması gerektiğini savunduk ve sağladığımızı da düşünüyorum” diye aktardı.

Ürün Solyalı, “CTP olarak gelen yasada öncelikle baktığımız nokta, bir suç nedeniyle ihraç edilen kişilerin bu af kapsamında olup olmadığıydı. Bu anlamda var olan kafa karışıklıklarını yasanın dışına almayı başarabildik. Dolayısıyla, herhangi bir suçtan ötürü yurtdışına gönderilmiş kişilerin bu af kapsamı içerisine alınmamasını sağlayabildik” dedi.

Solyalı son olarak tasarının Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi ve Cumhurbaşkanı imzalamasına müteakip resmi gazetede yayınlandıktan iki hafta sonra yürürlüğe gireceğini çünkü başvuruların online olarak yapılacak olmasından dolayı online başvuru sistemi üzerinde bazı alt yapı çalışmaları için bu süreye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

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24/10/2022 11:52