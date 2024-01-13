Somali açıklarında, “operasyon” yürüten ABD donanmasında görevli 2 asker kayboldu

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13/01/2024

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Somali açıklarında, “operasyon” yürüten ABD donanmasında görevli 2 asker kayboldu

Somali açıklarında mahiyeti bilinmeyen operasyonlar yürüten ABD donanmasına bağlı 2 askerin denizde kaybolduğu bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) yazılı açıklamasına göre, Somali açıklarında "operasyonlar" yürüten donanmada görevli 2 asker, 11 Ocak akşamı denizde kayboldu.

​​​​​​​Bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken çalışmalar tamamlanana kadar ek bilginin "güvenlik gerekçesiyle" verilmeyeceği aktarıldı.

Kaybolan askerlerin, "çeşitli görevleri desteklemek üzere ABD 5'inci Filosu (C5F) operasyon alanında" konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

13/01/2024 16:15
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