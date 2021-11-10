Somali için korkutan uyarı: 7,7 milyon kişi tehlikede...

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10/11/2021

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Somali için korkutan uyarı: 7,7 milyon kişi tehlikede...

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), gelecek yıl 7,7 milyon Somali vatandaşının kuraklık nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyabileceği uyarısı yaptı.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklığın özellikle Kismayo ve Afmadow bölgelerinde etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, gelecek yıl kuraklık nedeniyle 7 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyabileceği belirtildi.

Bölge halkının kuraklık nedeniyle hayvanlarının yüzde 80'ini kaybettiğine dikkatin çekildiği açıklamada, yağışların azalması nedeniyle su sorununun yaşanabileceği vurgulandı.

 

10/11/2021 18:43
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TAGS: Somali için korkutan uyarı: 7, 7 milyon kişi tehlikede...
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