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Somali'de Aşırılıkçılar Dini Lider ve 17 Müridini Öldürdü

Somali'nin kuzeyinde aşırılıkçı bir grubun, tanınmış bir dini lider ve en az 17 müridini öldürdüğü bildirildi. 

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26/11/2018

Somali'de Aşırılıkçılar Dini Lider ve 17 Müridini Öldürdü

Galkayo emniyetinden Ahmed Awale, aşırılıkçıların, din adamının aynı zamanda Sufi dergahı olan ikametgahına bu sabah silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı. 
Awale, saldırıda dini liderin ve 17 müridinin yaşamını yitirdiğini, ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığını ve güvenlik güçlerinin saldırganların birçoğunu öldürdüğünü söyledi.
Saldırının sorumluluğunu Eşşebab terör örgütü üstlendi.

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TAGS: Somali, haber, kıbrıs
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