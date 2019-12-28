Somali'de bombalı saldırı!

Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı yükseliyor. Son gelen bilgilere göre 90 kişinin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği belirtildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir güvenlik denetim noktasında bombalı yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Yapılan açıklamada, 90 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla yaralı olduğu öğrenildi.

Saldırıda patlamanın meydana geldiği bölgede yol çalışması yapan firmada görevli 2 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği belirtildi.

Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

Son zamanların en ölümcül saldırılarından biri olarak nitelendirilen patlamada ölü sayısının artacağından endişe ediliyor.,,

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından Somali'ye taziye mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında; "Mogadişu’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

28/12/2019 16:51