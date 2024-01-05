Somali'de bu yıl 6,9 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyabilir

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali'de bu yıl 6,9 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyabileceğini açıkladı.

OCHA Somali Ofisinin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ülkedeki insani krize dikkati çekildi.

Somali'de bu yıl 6,9 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyabileceği belirtilen açıklamada, 2024'ün ülke için zor bir dönem olacağı kaydedildi.

Açıklamada, Somali'de insani krizle mücadele etmek için 1,6 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu ve 4,76 milyon kişiye yardım yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

- Somali'nin yüzde 80'i aşırı kuraklıkla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne göre, Somali'nin yüzde 80'i şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı.