Somali'de durum vahim: Birlik çağrısı geldi

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23/11/2021

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Somali'de durum vahim: Birlik çağrısı geldi

Somali'deki kuraklıktan dolayı acil durum ilan edilirken Başbakan Muhammed Hüseyin Roble, halkı birlik olmaya davet etti.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Somali halkını, ihtiyaç halindekilere yardım edilebilmesi için birlik olmaya çağırdı.

Ülkenin içinde bulunduğu zor durumdan ötürü acil durum ilan edildiğini belirten Roble, uluslararası camianın da yardım çalışmalarına katkıda bulunmasını istedi.

Birlemiş Milletler verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de, 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla afet yaşandı.

23/11/2021 19:16
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TAGS: Somali’de durum vahim: Birlik çağrısı geldi
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