Somali'de intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü

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17/10/2024

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Somali'de intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü

Somali'de polis akademisi yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

 

Yerel basındaki habere göre, başkent Mogadişu'da kimliği belirlenemeyen kişilerce General Kaahiye Polis Akademisi'ne yakın bir bölgede intihar saldırısı düzenlendi.

 

Somali polisinin hedef alındığı belirtilen saldırıda, aralarında polis memurlarının da olduğu en az 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

 

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

17/10/2024 19:13
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TAGS: Somali
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