Somali'de korsanlar bir ticari gemi daha kaçırdı

Somali kıyılarındaki korsanların bir ticari gemiyi daha kaçırdığı bildirildi.

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23/12/2023

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Somali'de korsanlar bir ticari gemi daha kaçırdı


Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonlarından (UKMTO) yapılan açıklamada, ağır silahlı kişilerin, dün Eyl kasabası yakınlarında ticari bir gemiyi kaçırdığı belirtildi.

Yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Umman Denizi'nde 15 Aralık'ta kaçırılan Malta bandıralı "Ruen" adlı ticari gemi korsanlarca kaçırılmıştı. 18 kişilik mürettebatı bulunan ticari geminin Somali açıklarında Puntland eyaleti bölgesinde olduğu duyurulmuştu.

Somali'nin Puntland eyaletindeki Limanlar ve Deniz Suçlarıyla Mücadele Bakanı Ahmed Yasin Salah ise geminin hem deniz hem de karada kuşatıldığını açıklamıştı.

Yaklaşık 10 yıldır korsanlık hadiselerinin görülmediği Somali kıyılarında, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere yönelik saldırıları sonrası yeniden kaçırma olayları baş göstermeye başladı.

23/12/2023 13:55
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TAGS: Somali
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