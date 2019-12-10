Somali’de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile aynı sokakta bulunan ve içinde Somalili milletvekillerinin kaldığı SYL Otel'e düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken 2 milletvekili yaralandı. Saldırıyı El Şebab örgütü üstlendi.

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile aynı sokakta bulunan ve içinde Somalili milletvekillerinin bulunduğu öğrenilen SYL Otel'e silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otelde kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 milletvekilinin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı El Şebab örgütü üstlenirken, örgüt üyesi 2 kişi de cansız ele geçirildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin polis üniformasıyla otele doğru yaklaştığı ve el bombalarıyla otele saldırdıkları duyuruldu. Güvenlik güçleri, otelde kalan 100 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. DHA

10/12/2019 23:50