Somali'de şiddetli yağış ve seller nedeniyle ölenlerin sayısı 55'e çıktı

Somali'de şiddetli yağış ve yol açtığı seller sonucu ölenlerin sayısının 55'e yükseldiği bildirildi.

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22/11/2023

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Somali'de şiddetli yağış ve seller nedeniyle ölenlerin sayısı 55'e çıktı


Somali'de şiddetli yağış ve yol açtığı seller sonucu ölenlerin sayısının 55'e yükseldiği bildirildi.

Somali Afet Yönetim Ajansı (SODMA) Başkanı Mohamud Moallin Abdulle, basına yaptığı açıklamada, özellikle Hiraan, Bakol, Bay ve Gedo bölgelerinin şiddetli yağış ile sellerden etkilendiğini söyledi.

Aşırı yağış ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 55'e yükseldiğini belirten Abdulle, 1,5 milyon kişinin etkilendiği afet nedeniyle 700 bin kişinin de göç ettiğini bildirdi.

Sellerden çiftlik hayvanları olumsuz etkilendi ve çok sayıda tarım arazisi tahrip oldu.

Son yılların en şiddetli kuraklığını yaşayan Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Kenya, aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşlarına uyarı yapmıştı.

Seller sonrası Somali'nin bazı bölgelerinde "acil durum" ilan edilmişti.

22/11/2023 13:40
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TAGS: Somali
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