Somali'de yüzlerce kişi mülteci kamplarına sığındı

Somali'de uzun süredir devam eden kuraklık ve çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi başkent Mogadişu'daki mülteci kamplarına sığındı.

Mogadişu`daki Gunsoor mülteci kampı yetkilisi Nur Shekh İsak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuraklığın hayatı olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

İsak, kampa son iki haftada 500 ailenin sığındığı bilgisini paylaşarak, kamplarda bulunan kişilerin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kamplarda sığınmacıların poşet ve kumaştan yapılan evlerde kaldıklarına dikkati çeken İsak, kuraklığın yanı sıra Eş-Şebab terör örgütünün saldırılarının da göçe neden olduğunu vurguladı.

Kamplardaki mültecilerin çoğunluğunu çocuklar oluşturuyor.

Aşağı Şabel bölgesinden Gunsoor kampına sığınan 5 çocuk annesi Maryan Salad Osman ise kuraklık ve güvenlik sorunları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Osman, "Kuraklık mahsulleri yok etti ve tek gelir kaynağımızı kaybettik. Kamplarda gıda sorunu yaşıyoruz ve eğitim aksıyor." dedi.

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17/03/2023 23:01