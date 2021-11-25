Somali'deki bombalı saldırıyı Eş-Şebab üstlendi
25/11/2021
Başkent Mogadişu'da sabah saatlerinde düzenlenen ve en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği aktarıldı.
Eş-Şebab örgütü, Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyunun geçtiği sırada sabah saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Saldırıda, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.
Saldırıda yaralananlardan bazıları Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.