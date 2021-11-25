Somali'deki bombalı saldırıyı Eş-Şebab üstlendi

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25/11/2021

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Somali'deki bombalı saldırıyı Eş-Şebab üstlendi

Başkent Mogadişu'da sabah saatlerinde düzenlenen ve en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği aktarıldı.

Eş-Şebab örgütü, Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyunun geçtiği sırada sabah saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırıda, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıda yaralananlardan bazıları Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

 

25/11/2021 19:04
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TAGS: Somali’deki bombalı saldırıyı Eş-Şebab üstlendi, haberkibris,
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