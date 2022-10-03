Somali'deki üç ayrı bombalı saldırıda en az 12 kişi öldü
03/10/2022
Somali'de bomba yüklü araçlarla düzenlenen üç ayrı intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hiran Valisi Ali Jayte Osman, Somali'nin Hiran bölgesinde yerel yönetim merkezini hedef alan üç ayrı saldırı düzenlendiği bilgisini paylaştı.
Osman, bombalı araçlarla düzenlenen saldırılarda en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Saldırıda öldürülenler arasında Hirşabelle eyaleti Sağlık Bakanı ile Hiran'ın maliyeden sorumlu Vali Yardımcısı'nın da bulunduğunu açıklayan Osman, saldırıların bomba yüklü araçlarla düzenlendiğini kaydetti.
Patlamalar sonrası yoğun silah seslerinin duyulduğu vurgulandı.
Saldırıların, Somali ordusu ve ABD güçleri tarafından Hiran bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonlar sonrası gelmesi dikkati çekti.