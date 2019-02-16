‘Somut protokol’ yolda

Türkiye ile yapılacak protokol görüşmeleri ile ilgili konuşan Başbakan Tufan Erhürman şöyle konuştu: Görüşmeler öncesinde ön toplantı yapılması gerektiğini belirtmiştik. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik Fuat Oktay ile ve bir çerçeve çizdik. Temel unsurlar 9-10 ay önce Recep Akdağ ile çizdiğimiz çerçevedir. Oratya koymaya çalıştığımız şey şu: bizim 3 yıllık protokoller geçmişimizde 960 milyonluk reform destek ödeneğinden parça aldığı yıl 2015. Onun dışında da yıllardır konuşulan 960 milyon meselesinden herhangi bir giriş olmadı. Bunu herkes farklı tellerden değerlendiriyor. Biz bilelim ki bir şey yaptığımızda onun karşısına bir tik atalım ve onu yaptığımızda o parayı alalım. Bizde hükümetlerin ömürleri çok da uzun değil. Dolayısıyla birinin verdiği sözle diğerinin verdiği söze bağlılığı bir olmaya bilir.

Biz Oktay ile görüşmemizde öyle şeyler koyalım ki bu protokole bir alanı destekleyeceksek o dönemin sonunda o alan kendi kendine katma değer yaratabilsin. Turizmdeki teşvikleri gözden geçirelim dedik.