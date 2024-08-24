Son 1 hafta: Transferde Yusuf Yazıcı sürprizi
Lille ile vedalaşan Yusuf Yazıcı için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransa'da yaz transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kala Ligue 1 ekibi, Yusuf Yazıcı için devreye girdi. İşte detaylar...
24/08/2024
Adı Türk ekipleriyle de anılan Yusuf Yazıcı kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Lille ile vedalaşan milli futbolcu için sürpriz transfer haberi geçildi.
RMC Sport'un aktardığı habere göre Yusuf Yazıcı için devreye giren son ekip Nice oldu.
Fransa'da yaz transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kala Nice'in Yusuf Yazıcı'yı ikna edip edemeyeceği merak konusu.
Lille 2019-20 sezonu başında Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 18.5 milyon euro ödemişti.
2020-21 sezonunda Lille ile tarihi bir şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gol kralı (7) olmuştu.
Milli futbolcu 2021-22 sezonunda da Lille ile Fransa Süper Kupa sevinci yaşamıştı.24/08/2024 15:56