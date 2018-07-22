Son 10 yılın 'en değersiz' Fenerbahçe'si

Fenerbahçe'de kadronun değeri ‘Transfermarkt’ta 64.2 milyon Euro ile 10 yılın en düşüğüne indi.



TRT Spor'da yer alan habere göre; 2018-19 sezonuna hazırlanan Fenerbahçe'de futbol takımının kadro değerindeki düşüş dikkat çekti. Başkan Ali Koç liderliğinde gençleşme operasyonuna giden sarı-lacivertlilerin mevcut piyasa değeri 64 milyon avroya kadar geriledi. Bu son 10 yıldaki en düşük değer olurken, ilk kez böyle büyük oranda düşüş gözlendi. Aynı sitede 2017-18 sezonunda takım kadrosunun değeri 107.5 milyon Euro idi.

Kanarya sezon öncesi kadrosuna Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi gençleri dahil ederken, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Neto ayrıldı. Brezilyalı golcü Fernandao ise Al Wahda takımına satıldı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin en az 3 bölgeye önemli takviyeler yapması bekleniyor. Bu transferlerinin ardından takım değerinin bir miktar yükseleceği ifade ediliyor.

İşte Fenerbahçe'nin son 10 yıldaki kadro değeri: