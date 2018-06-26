Son 16’ya kalan 4 takım belli oldu!

4 yıl aradan sonra futbol tutkunları ile yeniden buluşan Dünya Kupası maçları her gün sabırsızlıkla bekleniyor. Milyarlarca kişini takip ettiği turnuvada 32 takım kupayı ülkelerine götürmek için mücadele veriyor. Dün oynanan maçlar ile A ve B grubu puan durumuna göre bir üst tura çıkan takımlar belli oldu. Bugün oynanacak Dünya Kupası maçları ile C ve D grubundan üst tura çıkacak takımlar belli olacak. Haberimizden Dünya Kupası’ndaki tüm grupların puan durumuna ulaşabilirsiniz.

Dünya Kupası’nda son grup maçları heyecanı İspanya Fas maçı ve Portekiz İran maçı ile devam etti. İspanya’nın oldukça zorlandığı karşılaşmada Matadorlar, 90+2’de VAR kararıyla Iago Aspas’ın golüyle 2-2’lik beraberlik elde etti ve grubu lider bitirdi. 2018 Dünya Kupası B grubunda Portekiz İran ile 1-1 berabere kaldı. 45’te Quaresma’nın attığı tek golle öne geçen Portekiz 90+3’te İran’ın Ansarifard ile attığı penaltı golüne engel olamadı.