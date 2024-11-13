Son 20 yılın en değerli ilk 11'i belli oldu: Cristiano Ronaldo kadroda yok

Futbolcuların kariyerlerinde ulaştıkları en yüksek piyasa değerleri dikkate alınarak son 20 yılın en değerli ilk 11'i seçildi. İlk kez 200 milyon Euro piyasa değerine ulaşan oyuncu Kylian Mbappe olurken Atletico Madrid formasıyla 2020-21 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Jan Oblak, 100 milyon Euro değerine ulaşan ilk ve tek kaleci olarak tarihe geçti. İşte son 20 yılın en değerli kadrosu…

Kaleci: Oblak - Atletico Madrid - 100 milyon euro (2020-2021 sezonu)

Sağ bek: Arnold - Liverpool- 110 milyon euro ( 2020-2021 sezonu)

Stoper: Van Dıjk - Liverpool - 100 milyon euro (2019-2020 sezonu)

Stoper: Varane - Real Madrid - 80 milyon euro (2018-2019 sezonu)

Sol bek: Alphonso Davies - Bayern Münih - 80 milyon euro (2020-2021 sezonu)

Orta saha: Jude Bellingham - Real Madrid - 180 milyon euro (2023-2024 sezonu)

Orta saha: De Bruyne - Manchester City - 150 milyon euro (2018-2019 sezonu)

Sol kanat: Vinicius Junior - Real Madrid - 200 milyon euro ( 2024-2025 sezonu)

Sağ kanat: Lionel Messi - Barcelona - 180 milyon euro (2018-2019 sezonu)

Forvet: Kylian Mbappe - Paris Saint Germain - 200 milyon euro ( 2018-2019 sezonu)

Forvet: Erling Haaland - Mancester City - 200 milyon euro (2024-2025 sezonu)