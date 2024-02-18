Son 24 saatte 127 kişi öldürüldü, 205 kişi yaralandı

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 127 artarak 28 bin 985'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgeye yönelik 135 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 127 Filistinliyi daha öldürdüğünü aktaran Kudra, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 985'e yükseldiğini kaydetti.

Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 205 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 68 bin 883'e ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.