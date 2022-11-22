Son 56 yılın en geç gelen golleri
İran - İngiltere ve Senegal - Hollanda maçlarında ilginç bir istatisiğe imza atıldı.
22/11/2022
İngiltere, 2022 Katar Dünya Kupası'na farklı kazanarak başladı. EURO 2020 finalisti Gareth Southgate'in öğrencileri İran'ı 6-2 mağlup etti.
A Grubu'nda Senegal ile Hollanda, Al Thumama Stadı'nda karşılaştı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Senegal diri bir görüntü sergilese de 84. dakikada Cody Mathes Gakpo'nun attığı golle 1-0 öne geçen Hollanda, rakibinin umutlarını kırdı. 90+9'da ise Davy Klaassen son sözü söyledi.
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Bu iki karşılaşmada son 56 yılın en geç golleri atıldı.
Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 1966'dan bu yana Dünya Kupası'nda atılan en geç iki gol 21 Kasım 2022'de kaydedildi.