Son 581 yılın en uzun Ay tutulması fotoğraflandı
20/11/2021
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan Rus kozmonot Pyotr Dubrov, 581 yıl sonra gerçekleşen en uzun süreli Ay tutulmasını fotoğrafladı.
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan kozmonot Pyotr Dubrov tarafından fotoğraflandı.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Dubrov'un çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
Fotoğraflar, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.
Ay tutulmasını fotoğraflayan Dubrov, "Şu anda Dünya'daki insanlarla birlikte ay tutulması gözlemliyoruz.
5ISS'deki en iyi görüntü, yeni 'Bilim' modülümüzün penceresinden" dedi.