Son 8 yılın en sıcak dönemi

Birleşmiş Milletler (BM), “iklim kaosu kronolojisi” olarak tanımladığı yeni bir rapor yayımladı. Raporda son 8 yılın dünyanın en sıcak dönemi olarak kayda geçtiği ve 1993’ten bu yana deniz seviyesinin rekor düzeyde yükseldiği belirtildi.

Rapora göre, deniz seviyesi 1993’ten bu yana iki katına çıkarken, Avrupa Alpleri’nde de benzeri görülmemiş buzul erimesi belirtilerinin izlendiği kaydedildi. BM’ye bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) raporuna göre, küresel sıcaklığın bu yıl 1850-1900 yılları arasındaki “sanayi öncesi döneme” kıyasla yaklaşık 1.15 derece artması bekleniyor. COP27’de rapora ilişkin açıklamalarda bulunan Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Petteri Taalas, “Atmosferde o kadar yüksek karbondioksit seviyesi var ki Paris Anlaşması’nın 1.5 derece ile sınırlama hedefine zar zor erişilebiliyor. Birçok buzul için artık çok geç ve erime binlerce olmasa da yüzlerce yıl devam edecek. Bunun da su güvenliğine önemli etkileri olacak” dedi. Rapora göre, 19. yüzyılın sonlarından bu yana Dünya 1.1 dereceden fazla ısındı ve bu artışın kabaca yarısı son 30 yılda meydana geldi.

‘GÖSTERGELER OLUMSUZ’

Taalas, Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada, “Tüm iklim göstergeleri olumsuz. Bence masaya getirdiğimiz gerçekler ve dünya çapında iklim değişikliğinin etkileri bir uyandırma çağrısı ve bu iklim konferansını bu yüzden yapıyoruz” dedi. Okyanus yüzeyi, son 20 yılda özellikle hızlı bir şekilde ısındıktan sonra 2021’de rekor yüksek sıcaklıklara ulaştı. Rapor, okyanus yüzeyinin yüzde 50’sinden fazlasının 2022’de en az bir ısı dalgası yaşadığı konusunda uyarırken; buz tabakalarının ve buzulların hızla eridikçe deniz seviyesinin yükselmesinin de son 30 yılda ikiye katlandığı kaydedildi.

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08/11/2022 14:48