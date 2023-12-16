Son altı yılın en güçlü güneş patlaması meydana geldi

NASA, koronal kütle atımı (CME) olarak bilinen fenomenin parlak renkli görüntülerini, 2010 yılında fırlatılan ve güneşin aktivitesini sürekli olarak izleyen bir uzay aracı olan güneş dinamikleri gözlemevinden yakaladı.

NASA, bunun radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileme ve uzay araçları ve astronotlar için risk oluşturma potansiyeline sahip en yüksek yoğunlukta X sınıfı bir patlama olduğunu açıkladı.

Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli patlamanın, ABD'nin bazı bölgelerinde ve gündüz saatlerinde başka yerlerde yaklaşık iki saatlik radyo kesintisine neden olduğu bildirildi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin uzay hava tahmin merkezi bunu "inanılmaz bir olay" ve "şimdiye kadar kaydedilen en büyük güneş patlama olaylarından biri" olarak nitelendirdi.

Merkez, patlamanın radyo iletişimi üzerindeki etkisinin Perşembe günü öğlen ile öğleden sonra 2 arasında hissedildiğini ve bilim adamlarının "güneşin uzak kuzeybatı bölgesinde bulunan" CME'nin diğer etkilerini analiz ettiklerini aktardı.

Merkez, bunun 10 Eylül 2017'den bu yana kaydedilen en güçlü güneş patlaması olduğunu ve mevcut güneş döngüsünün en güçlüsü olduğunu bildirdi.

Dünya'yı etkileyen X sınıfı güneş patlamalarının çoğu 1 ila 9 arasında derecelendirilirken, Perşembe günkü olay 8 olarak sınıflandırıldı.

Tarihteki en güçlü güneş patlamasının 4 Kasım 2003'teki X28 olayı olduğu biliniyor.