"Son Ay Tutulması”nın geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak

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29/03/2023

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"Son Ay Tutulması”nın geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak

 Türkiye’den gelerek, Girne’de imza günü düzenleyen Gazeteci ve Şair Müslüm Karaaslan’ın "Son Ay Tutulması" isimli kitabının satışından elde gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.uu

Girne Belediyesi Kültür Sanat İşleri Şubesi’nden verilen bilgiye göre, Gazeteci ve Şair Karaaslan’ın imza günü bugün saat 11.00-16.00 arasında, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Giriş Salonu’nda gerçekleşti. 

Kitabın satışından elde edilen tüm gelirin, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı açıklandı.

29/03/2023 16:42
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TAGS: Son Ay Tutulması, haber, kıbrıs
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