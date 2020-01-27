KKTC’de son bir hafta içerisinde 72 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın haftalık trafik raporuna göre, 20-26 Ocak tarihleri arasında meydana gelen kazalarda 725 bin 400 TL’lik maddi hasar oluştu.

Kaza nedenleri; süratli araç kullanmak (18), kavşakta durmamak (17), dikkatsiz sürüş, (17), yakın takip (12) ve diğer etkenler (8) olarak sıralanırken, kazaların 30’u Lefkoşa, 21’i Gazimağusa, 12’si Girne, 5’i Güzelyurt ve 4’ü de İskele’de meydana geldi.

Aynı dönemde ülke geneline gerçekleştirilen trafik kontrollerinde, kontrol edilen 6 bin 650 araç sürücüsünden 769’u hakkında ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin ihlal ettikleri kurallara göre dağılımı şöyle açıklandı:

“150’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 135’i süratli araç kullanmak, 105’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 69’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 26’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 24’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 21’i muayenesiz araç kullanmak, 12’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 9’u alkollü araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 4’ü ‘A’ yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 4’ü ‘B’ özel işletme izinsiz araç kullanmak, 4’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 197’si diğer trafik suçları.”

27/01/2020 14:57