Son bir haftada 2 bin 251 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerini kapsayan Koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, son bir haftada, 18 bin 869 Koronavirüs testi yapıldı, 2 bin 251 yeni vaka tespit edildi ve 1 kişi yaşamını yitirdi.

29 Haziran-5 Temmuz Koronavirüs genel durumu şöyle:

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 18.869

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2251

Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.080.306

Toplam Vaka Sayısı: 100.258

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 97.357

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 239

Bu habere tepkiniz:



06/07/2022 19:01