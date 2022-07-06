Son bir haftada 2 bin 251 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
06/07/2022
Son bir haftada 2 bin 251 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerini kapsayan Koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, son bir haftada, 18 bin 869 Koronavirüs testi yapıldı, 2 bin 251 yeni vaka tespit edildi ve 1 kişi yaşamını yitirdi.
29 Haziran-5 Temmuz Koronavirüs genel durumu şöyle:
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 18.869
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2251
Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.080.306
Toplam Vaka Sayısı: 100.258
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 97.357
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 239