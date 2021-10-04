Son bir haftada 27 yangın!

KKTC’de 27 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında 27 yangın çıktı.

Yangınlarda ilk sırayı 14 ile kuru ot ve çöp yangını oluştururken 88 bin 100 TL’lik maddi hasar oluştu.

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, söz konusu tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, “yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, faal durumdaki klimanın iç ünitesinin kısa devre yapması, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar” olarak sıralandı.

Yangınların 16’sı Lefkoşa, 4’ü Güzelyurt, 3’ü İskele’de gerçekleşirken, Gazimağusa ve Girne’de 2’şer yangın çıktı.

Yangın çeşitleri ise kuru ot ve çöp (14), anız (6) motorlu araç (2), bahçe (2) dükkan (1), ev (1) ve depo (1) olarak sıralandı.

Bu dönemde İtfaiye ekipleri; trafik kazası sonucu araçta sıkışan ve hayatını kaybeden şahsın çıkarılması, denizde batmak üzere olan yatın içerisindeki suyun pompa ile çekilmesi, drag yarışında yangına karşı tedbir alınması, kuyuya düşen köpeğin çıkarılması ve 2 farklı yerde inşaatın damında mahsur kalan kedilerin kurtarılması gibi 8 hususi servis olayına müdahale etti.

31 EKİM’E KADAR ATEŞ YAKMAK YASAK

Diğer yandan İtfaiye Müdürlüğü yangınla mücadele tedbirlerini hatırlatarak, 31 Ekim’e kadar temizlik maksadı ile bile olsa her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu yineledi.

İtfaiye Müdürlüğü’nün yangınla mücadele kapsamındaki uyarıları şöyle:

“1. Seyahat halinde iken araçlarınızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atmayınız.

2. 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır.

3. Elektrik tellerine yakın ağaç dalları budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi ve kesim yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerekmektedir.

4. İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

5. Özel araçlar, akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

6.Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

7.İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

8. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”

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04/10/2021 15:23