Son bir haftada aktif vaka oranı yüzde 14.28 arttı!

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15/04/2021

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Son bir haftada aktif vaka oranı yüzde 14.28 arttı!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin verilerine göre KKTC’de son bir haftada aktif vaka oranı geçtiğimiz haftaya göre yüzde 14.28’lik artış gösterdi.

İşte o tablo:

14.04.2021 tarihinde yapılan haftalık Covid 19 verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HAFTALIK

07.04.2021

13.04.2021

ARTIŞ

100.000 Popülasyonda Vaka Sayısı

93

122

%31.27

Test Pozitiflik Oranı

%0.71

%0.83

%16.90

Aktif Vaka Sayısı

612

714

%14.28

Hastanede Yatan

77

89

%15.58

 

VAKA SAYIMIZ

07.04.2021

13.04.2021

Artış

Toplam Vaka

355

466

%31.27

Yerel Vaka Sayısı

302

368

%21.85

Karantinada Pozitifleşen

40

79

%97.50

Yoğun Bakım Oranı

%0.39

%0.84

%115.38

Yurtdışı

13

19

%46.15

 

 

15/04/2021 22:28
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TAGS: Son bir haftada aktif vaka oranı yüzde 14.28 arttı!, haberkibris, kıbrıs,
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