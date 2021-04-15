Son bir haftada aktif vaka oranı yüzde 14.28 arttı!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin verilerine göre KKTC’de son bir haftada aktif vaka oranı geçtiğimiz haftaya göre yüzde 14.28’lik artış gösterdi.

İşte o tablo:

14.04.2021 tarihinde yapılan haftalık Covid 19 verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HAFTALIK 07.04.2021 13.04.2021 ARTIŞ 100.000 Popülasyonda Vaka Sayısı 93 122 %31.27 Test Pozitiflik Oranı %0.71 %0.83 %16.90 Aktif Vaka Sayısı 612 714 %14.28 Hastanede Yatan 77 89 %15.58

VAKA SAYIMIZ 07.04.2021 13.04.2021 Artış Toplam Vaka 355 466 %31.27 Yerel Vaka Sayısı 302 368 %21.85 Karantinada Pozitifleşen 40 79 %97.50 Yoğun Bakım Oranı %0.39 %0.84 %115.38 Yurtdışı 13 19 %46.15

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15/04/2021 22:28