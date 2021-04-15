Son bir haftada aktif vaka oranı yüzde 14.28 arttı!
15/04/2021
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin verilerine göre KKTC’de son bir haftada aktif vaka oranı geçtiğimiz haftaya göre yüzde 14.28’lik artış gösterdi.
İşte o tablo:
14.04.2021 tarihinde yapılan haftalık Covid 19 verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
|
HAFTALIK
|
07.04.2021
|
13.04.2021
|
ARTIŞ
|
100.000 Popülasyonda Vaka Sayısı
|
93
|
122
|
%31.27
|
Test Pozitiflik Oranı
|
%0.71
|
%0.83
|
%16.90
|
Aktif Vaka Sayısı
|
612
|
714
|
%14.28
|
Hastanede Yatan
|
77
|
89
|
%15.58
|
VAKA SAYIMIZ
|
07.04.2021
|
13.04.2021
|
Artış
|
Toplam Vaka
|
355
|
466
|
%31.27
|
Yerel Vaka Sayısı
|
302
|
368
|
%21.85
|
Karantinada Pozitifleşen
|
40
|
79
|
%97.50
|
Yoğun Bakım Oranı
|
%0.39
|
%0.84
|
%115.38
|
Yurtdışı
|
13
|
19
|
%46.15